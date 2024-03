COLLOQUE « PENSER LA FRATERNITÉ AUJOURD’HUI AVEC TEILHARD » Facultés Loyola Paris Paris, vendredi 15 mars 2024.

COLLOQUE « PENSER LA FRATERNITÉ AUJOURD’HUI AVEC TEILHARD » Rendez-vous le 15 et 16 mars prochains aux Facultés Loyola Paris pour suivre le colloque « Penser la fraternité aujourd’hui avec Teilhard ». 15 et 16 mars Facultés Loyola Paris

Début : 2024-03-15T08:00:00+01:00 – 2024-03-15T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T08:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Conflits armés, fragmentations géopolitiques : il est urgent de repenser les conditions d’une réelle fraternité entre les individus et les peuples…

Et si les intuitions teilhardiennes, notamment celles du Phénomène Humain, pouvaient être une source féconde pour fonder une éthique et une théologie de la fraternité ?

Ce colloque est organisé par l’Association des Amis de Teilhard de Chardin, sous le patronage de Mgr Ulrich, archevêque de Paris.

15 intervenants seront présents, parmi lesquels :

Dominique Lambert, philosophe des sciences – Université de Namur

P. Thierry Magnin, physicien et théologien, Université catholique de Lille

P. Manuel Grandin sj, prêtre et aumônier, Centre Teilhard de Chardin

Mgr Laurent Ulrich, philosophe et théologien, archevêque de Paris

P. Etienne Grieu, recteur des Facultés Loyola Paris

P. François Euvé sj …

Facultés Loyola Paris 35bis rue de Sèvres 75006 Paris