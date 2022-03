Colloque : Nouvelles lectures politiques de Jules et Michel Verne Amiens, 16 mars 2022, Amiens.

Colloque : Nouvelles lectures politiques de Jules et Michel Verne Amiens

2022-03-16 – 2022-03-18

Amiens Somme

“Nouvelles lectures politiques de Jules et Michel Verne”, 16-18 mars 2022, auditorium du Musée de Picardie, réservation conseillée.

Cinquante ans après la publication par Jean Chesneaux d'”Une lecture politique de Jules Verne”, la dimension essentiellement politique de l’œuvre de Verne est désormais admise dans la sphère académique. La découverte puis une lecture attentive des ouvrages posthumes, plus ou moins profondément remaniés par Michel, l’édition parallèle lorsque cela était possible du texte de Jules et de celui de Michel, ont contribué à attirer l’attention sur la portée politique de l’œuvre. Démocratie – Verne est-il démocrate ? –, patriotisme et/ou nationalisme, anarchisme, libéralisme, colonialisme, autant de questions qui seront abordées dans ce colloque qui s’attache aux grandes figures de Verne (le capitaine Nemo, au cœur de trois communications) comme aux romans moins connus et fait aussi la part des réceptions européennes de Verne et des ambiguïtés de sa patrimonialisation.

Le colloque s’ouvrira le 16 mars à 16h par la projection du “Mathias Sandorf” d’Henri Frescourt (1921) au cinéma Saint-Leu : un très grand film muet, un événement rare.

museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie/A-LA-UNE/Anniversaire-Tous-au-musee

Musée de Picardie

Amiens

