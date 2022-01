Colloque national des JNI 2022, l’événement français du WED Siège d’IESF Paris Catégorie d’évènement: Paris

Siège d'IESF, le vendredi 4 mars

Depuis 2 ans et à l’initiative de la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs (FMOI), l’UNESCO a institué le 4 mars comme la Journée Mondiale de l’Ingénieur (WED : World Engineering Day). JNI et WED s’associent ce 4 mars pour proposer, a coeur de l’événement mondial, une session exceptionnelle sur le thème : « La chaîne de valeur de l’hydrogène ». Rendez-vous le 4 mars de 13h à 15h ! Très prochainement, découvrez le programme de ce moment unique ainsi que les intervanants qui viendront l’enrichir par leur expérience et connaissance ! JNI et WED s’associent ce 4 mars pour vous proposer un événement 100% digital sur YouTube avec pour thème : La chaîne de valeur de l’Hydrogène Siège d’IESF 7 rue Lamennais Paris Quartier du Faubourg-du-Roule

