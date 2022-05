Colloque : Mutations de la présence au temps du Covid19 Espace Andrée Chedid, 10 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de #VivaIssy, le p’tit festival des audaces numériques, colloque en ligne organisé par l’[Institut du Virtuel Seine Ouest](http://1vs0.org/) en partenariat avec l’association [CLAVIM](https://www.clavim.asso.fr/) et le laboratoire de [Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse](https://u-paris.fr/pcpp/) : «Transformation des cadres thérapeutiques et pédagogiques au temps du covid 19. Mutations de la présence » ———————————————————————————————————- ### Vendredi 10 juin 2022 de 9h à 17h sur la plateforme de vidéoconférence Zoom Fidèle à ses objectifs l’IVSO a été très attentif à l’investissement décuplé des outils de communications distanciels lors de la période de confinement et de déconfinement. Plus particulièrement, les efforts créatifs des thérapeutes et des enseignants pour maintenir une continuité de leurs cadres retiennent l’attention. En s’enracinant dans cette expérience, l’IVSO souhaite dédier son colloque 2022 à la mise à l’épreuve du distanciel des cadres thérapeutiques et pédagogiques. C’est la notion de téléprésence qui sera ici centralement interrogée. Comment redéfinir aujourd’hui l’absence et la présence à l’aire de la téléprésence ? Quelles sont les vertus et les limites de cette téléprésence ? Peut-on parler d’une clinique du distanciel ? Peut-on parler d’une didactique du distanciel ? En termes trivial, qu’est ce qui fait qu’avec certaines personnes « ça marche » et d’autres semblent rétifs au distanciel ? Toutes ces interrogations et bien d’autres seront abordées lors de ce séminaire où des professionnels aguerris du soin et de l’enseignement seront conviés pour témoigner de leur engagement. Comité scientifique et d’organisation : Benjamin Bravermann, Elsa Godart, Angélique Gozlan, Lise Haddouk, Marion Haza-Pery, Patrice Huerre, Bruno Jarry, Sylvain Missonnier, Jean-Luc Rinaudo, Patrick de Saint Jacob, Coraline Schoenacker, Michael Stora, Xanthie Vlachopoulou [https://1vs0.org/](http://1vs0.org/wp-content/uploads/2022/03/Plaquette-Colloque-IVSO-2022-pour-diffusion.pdf)

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux



