Le projet européen « More-than-Planet » (2022 – 2025) donne voix aux imaginaires de la planétarité, partant du constat qu’il est urgent de réexaminer la manière dont les gens comprennent et se représentent l’environnement. Cette édition « Ocean-Space-Ocean » de la série de symposiums « More-Than-Planet » rassemblera artistes et chercheurs interrogeant le rôle des océans dans les équilibres planétaires et les perspectives qu’offrent la biodiversité marine dans la transition écologique. L’ océan n’est pas une surface solide, plane et étendue où se déplace des super tankers brûlant du pétrole pour transporter du pétrole, des denrées alimentaires ou des biens manufacturés. Ce n’est pas non plus simplement une géographie des profondeurs habitée par une faune et flore qui serait à l’image de ce que l’on trouve sur la terre ferme. Dans la colonne d’eau, entre les fonds et la surface, vit une multitude de micro-organismes jouant un rôle central dans l’équilibre biogéochimique global de notre planète. Malgré nos rêves de conquérir le système solaire, l’océan terrestre nous est encore véritablement « alien ». Évènement Makery / Art2M en partenariat et avec le soutien de : Union Européenne, Centre Wallonie-Bruxelles / Paris – Délégation Wallonie-Bruxelles à Paris, Pro Helvetia, Centre Culturel Suisse – On Tour et l’Ambassade de Suisse en France. Un événement partenaire d’ISEA2023, 28ème Symposium International de la Création Numérique. Le programme des colloques Modérateurs & curateurs : Ewen Chardronnet – curateur, Carine Le Malet – curatrice, Rob La Frenais – modérateur, Pauline Briand – modératrice, Miha Tursic – consortium More-Than-Planet, Marko Peljhan – consortium More-Than-Planet Mardi 16 mai, de 14h à 19h En présence de Gabriel Gee (Teti group) – historien d’art, Maya Minder – artiste, Sébastien Dutreuil – historien et philosophe des sciences, Alice Pallot – artiste, Anthea Oestreicher – artiste, Hideo Iwasaki – artiste et biologiste, Anne-Marie Maes – artiste. Mercredi 17 mai, de 14h à 18h En présence d’Elena Cirkovic – chercheuse en droit, Bureau d’études – collectif d’artistes, Territorial Agency – collectif d’artistes, DISNOVATION.ORG – collectif d’artistes, Federico Franciamore – data scientist. Délégation Wallonie-Bruxelles 274 Bd Saint-Germain 75007 Paris Contact : https://www.more-than-planet.eu/events/more-than-planet-symposium-the-ocean-space-ocean-edition-at-isea-2023-symbiosis 0153019696 info@cwb.fr https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://my.weezevent.com/more-than-planet-ocean-space-ocean-edition

