Le 2 mars 1922, le pape Pie IX proclame la Vierge Marie patronne de la France et depuis les apparitions de 1858, Lourdes est devenu le sanctuaire marial le plus fréquenté. Il nous a semblé utile de mettre en perspective cet anniversaire à l’occasion de la neuvaine et de réfléchir, à cette occasion, à ce qui fait de Marie notre meilleure avocate. Trois thèmes, trois intervenants : « MARIE, PATRONNE DE LA FRANCE DU MOYEN-AGE A PIE IX » par le Professeur Agnès Walch « LES DOGMES DE L’IMMACULEE CONCEPTION ET DE L’ASSOMPTION » par le Chanoine Guillaume de Menthière « L’INTERCESSION DE LA VIERGE MARIE » par le Père Mathieu Malonga op. Avec le professeur Agnès Walch, le chanoine Guillaume de Menthière et le père Mathieu Malonga. Église Notre-Dame de Lourdes 130 rue Pelleport, 75020 Paris Paris Paris

