Colloque « Maestro Léonardo : Léonard enseignant »
26-27 mai 2023
Amboise, Indre-et-Loire
12.5 EUR

La forme même des carnets suggère que Léonard, lui-même autodidacte, avait un véritable talent pour l'enseignement. Mais peut-on affirmer pour autant qu'il fut un maître ? C'est la question que pose ce colloque international réunissant au Clos Lucé les plus grands experts de Léonard de Vinci.

