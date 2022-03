Colloque : L’exploitation commerciale des corps célestes MESRI,Amphithéâtre Stourdzé Paris Catégorie d’évènement: Paris

Colloque : L’exploitation commerciale des corps célestes MESRI,Amphithéâtre Stourdzé, 11 avril 2022, Paris. Colloque : L’exploitation commerciale des corps célestes

MESRI, Amphithéâtre Stourdzé, le lundi 11 avril à 09:00

Plus d’informations : [https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques](https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/recherche/manifestations-scientifiques) Organisé par le GIS sur le droit de l’espace et des secteurs innovants MESRI,Amphithéâtre Stourdzé 25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève – 75005 Paris Paris Quartier de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu MESRI,Amphithéâtre Stourdzé Adresse 25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève - 75005 Paris Ville Paris lieuville MESRI,Amphithéâtre Stourdzé Paris Departement Paris

MESRI,Amphithéâtre Stourdzé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Colloque : L’exploitation commerciale des corps célestes MESRI,Amphithéâtre Stourdzé 2022-04-11 was last modified: by Colloque : L’exploitation commerciale des corps célestes MESRI,Amphithéâtre Stourdzé MESRI,Amphithéâtre Stourdzé 11 avril 2022 Amphithéâtre Stourdzé Paris MESRI Paris

Paris Paris