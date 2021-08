Colloque “Lettres persanes : Montesquieu et la fiction” Station Ausone, 13 septembre 2021, Bordeaux.

Colloque “Lettres persanes : Montesquieu et la fiction”

du lundi 13 septembre au mardi 14 septembre à Station Ausone

Ces deux journées proposeront à la fois un colloque international, une lecture-spectacle des “Lettres persanes” par la Compagnie Maâloum et une rencontre grand public sur l’actualité de Montesquieu dans les débats contemporains. L’événement sera d’abord l’occasion de réfléchir, dans le cadre académique d’un colloque international, à la place et au rôle de la fiction chez Montesquieu. Tout en examinant à nouveaux frais les Lettres persanes, il s’agira d’élargir la perspective à celle de l’ensemble des autres fictions de Montesquieu et au fait fictionnel : les communications qui seront présentées s’interrogeront ainsi, de façon plus générale, sur le lien qu’entretient Montesquieu avec la fiction et le fictif dans cette œuvre majeure que sont les Lettres persanes mais aussi dans l’ensemble de ses écrits, fictifs ou non, narratifs ou non. Retrouvez le programme complet : [[https://cutt.ly/0WwehuJ](https://cutt.ly/0WwehuJ)](https://cutt.ly/0WwehuJ) Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre

Les deux journées des 13 et 14 septembre prochains célébreront, à Bordeaux, le tricentenaire de la 1ère publication des “Lettres persanes” (1721)

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T13:30:00 2021-09-13T17:30:00;2021-09-14T09:30:00 2021-09-14T16:30:00