Colloque Les réseaux sociaux sont-ils vraiment sociaux ? ESPACE ANDREE CHEDID, 18 juin 2021-18 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Colloque Les réseaux sociaux sont-ils vraiment sociaux ?

ESPACE ANDREE CHEDID, le vendredi 18 juin à 09:00

L’expression « réseau social » a été inventée par l’anthropologue australien J.A. Barnes en 1954 qui étudiait les liens sociaux entre les habitants d’une paroisse d’une île norvégienne. Ce n’est que plus tard que l’expression connaîtra le succès qu’on lui connaît aujourd’hui.

Lors de cette journée de l’IVSO, c’est précisément le réseautage social digital que nous souhaitons explorer en croisant les apports de la psychologie clinique, de la psychanalyse, de l’anthropologie et des sciences de l’éducation, avec une petite pincée d’humour… Depuis sa création en 2004 par Mark Zuckerberg, le réseau social Facebook (littéralement « trombinoscope ») n’a cessé de conquérir le monde pour rassembler mensuellement aujourd’hui en France plus de 38 millions d’utilisateurs.

Entre temps, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Snapchat, Periscope, TikTok… sont apparus et on ne parle désormais plus d’un mais bien des réseaux sociaux au pluriel et de leurs spécificités. Au fond, la question que souhaiterait poser l’IVSO face ces mastodontes qui prospèrent grâce à la collecte des données personnelles des utilisateurs est : ces réseaux méritent-t-ils d’être véritablement qualifiés de sociaux au sens où ils favoriseraient la sociabilité ?

Rien n’est moins sûr et, lors de cette journée, nous verrons que cette vertu n’est jamais acquise a priori et que seul un examen attentif des usages permet d’en juger et d’en explorer les potentialités, et tout autant sans naïveté, leur possible destructivité des liens sociaux. Dans ce contexte, si le paradoxe des réseaux sociaux vous interpelle, venez partager avec nous cette journée où nous tenterons un examen critique de ce fleuron numérique de la modernité du sujet digital

Président de séance de la matinée : Patrice Huerre

Discutante : Xanthie Vlachopoulou

9h30 – 10h15 « Réseaux sociaux : Les Amis de mes amis sont-ils mes amis ? Fuck algorithmes ! » Michael Stora + Discussion

10h15 – 11h « Les réseaux sociaux avant le numérique » Marion Haza-Pery, Sylvain Missonnier et Jean Luc Rinaudo + Discussion

11h – 11h30 : Pause

11h30 – 12h15 « Le harcèlement virtuel : mécanismes, impacts et enjeux » Angélique Gozlan + Discussion

Intermèdes : Bruno Jarry, Directeur des Centres de Loisirs et d’Animation de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (CLAVIM).

Pause déjeuner

Président de séance de l’après-midi : Patrick de Saint Jacob

Discutante : Lise Haddouk

14h – 14h45 : « Djihad 2.0 » Malika Mansouri + Discussion

14h45 – 15h30 : « Enseigner avec les Réseaux sociaux ? » Jean-Luc Rinaudo et Damani Kinjal + Discussion

15h30 – 16h 15 : « Du #Porn sur les réseaux sociaux » Marion Haza-Pery + Discussion

16h15- 16h30 : Conclusion : Sylvain Missonnier

Renseignements – [sabrina.scalisi@parisdescartes.fr](mailto:sabrina.scalisi@parisdescartes.fr) Tel : 01 76 53 31 79

Tarif : Individuel : 50 € Étudiant : 10 € Demandeur d’emploi, retraité : 15 € Formation continue : 80 € Paiement par chèque à l’ordre de l’IVSO à poster à : Agnès SALSAC, Labo PCPP, Institut de Psychologie, 71 Avenue E. Vaillant, 92100 Boulogne

Colloque de l’Institut du Virtuel Seine Ouest

ESPACE ANDREE CHEDID 60, rue du Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T16:30:00