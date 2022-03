Colloque : Les rafles de l’été 1942 en Europe de l’Ouest (jour 2) Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Colloque : Les rafles de l’été 1942 en Europe de l’Ouest (jour 2) Mémorial de la Shoah, 4 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 04 avril 2022

de 09h00 à 18h00

gratuit

De la planification à la mise en œuvre : des acteurs face au choix de la collaboration En présence de IsabelleBackouche, OmerBartov, TalBruttmann, AlexandreDoulut, RuthFivaz‐Sylbermann, Antoine Grande, PimGriffioen, LaurentJoly, SergeKlarsfeld, ChristophKreutzmüller, Éric LeBourhis, NicolasMariot, DanMichman, DieterPohl, RenéePoznanski, LaurenceSchram, ChristopheTarricone, NinaValbousquet, AnnetteWieviorka, ClaireZalc… Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Contact : 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-rafles-de-lete-1942-en-europe-de-louest-free https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://twitter.com/Shoah_Memorial Conférence;Histoire

Date complète :

2022-04-04T09:00:00+01:00_2022-04-04T18:00:00+01:00

© Mémorial de la Shoah

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mémorial de la Shoah Adresse 17 rue Geoffroy l'Asnier Ville Paris lieuville Mémorial de la Shoah Paris Departement Paris

Mémorial de la Shoah Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Colloque : Les rafles de l’été 1942 en Europe de l’Ouest (jour 2) Mémorial de la Shoah 2022-04-04 was last modified: by Colloque : Les rafles de l’été 1942 en Europe de l’Ouest (jour 2) Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah 4 avril 2022 Mémorial de la Shoah Paris Paris

Paris Paris