Colloque : “Les mémoires familiales de guerre” Caen, 7 avril 2022, Caen.

Colloque : “Les mémoires familiales de guerre” Mémorial de Caen Esplanade général Eisenhower Caen

2022-04-07 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-07 17:00:00 17:00:00 Mémorial de Caen Esplanade général Eisenhower

Caen Calvados

À Caen, cette journée d’étude rassemblera une dizaine d’historiens ainsi que des étudiants en Masters 1 et 2 qui échangeront sur la question des mémoires familiales dans l’après-guerre.

Ces rencontres s’inscrivent dans le projet « Reconstruction matérielle, sociale, politique et économique de la France (1945-1963) » financé par le Conseil Départemental du Calvados et la Communauté de communes du Pays de Falaise.

À Caen, cette journée d’étude rassemblera une dizaine d’historiens ainsi que des étudiants en Masters 1 et 2 qui échangeront sur la question des mémoires familiales dans l’après-guerre.

Ces rencontres s’inscrivent dans le projet «…

communication@memorial-caen.fr +33 2 31 06 06 45 https://www.memorial-caen.fr/

À Caen, cette journée d’étude rassemblera une dizaine d’historiens ainsi que des étudiants en Masters 1 et 2 qui échangeront sur la question des mémoires familiales dans l’après-guerre.

Ces rencontres s’inscrivent dans le projet « Reconstruction matérielle, sociale, politique et économique de la France (1945-1963) » financé par le Conseil Départemental du Calvados et la Communauté de communes du Pays de Falaise.

Mémorial de Caen Esplanade général Eisenhower Caen

dernière mise à jour : 2022-03-25 par