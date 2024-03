Colloque – Les Chemins de Compostelle CHU de Toulouse Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

Colloque – Les Chemins de Compostelle Deux jours de colloque autour des deux principales étapes toulousaines sur les Chemins de Saint-Jacques : la basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu. 4 et 5 avril CHU de Toulouse Payant, sur inscription

Début : 2024-04-04T08:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T08:30:00+02:00 – 2024-04-05T16:00:00+02:00

Les chemins de Compostelle, itinéraire culturel européen et patrimoine mondial de l’UNESCO

Colloque international

Toulouse est une étape majeure sur les Chemins : dès le Moyen Âge, la Via Tolosana est parcourue par les pèlerins qui sont accueillis dans deux monuments d’exception : la basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.

L’évènement est organisé sous le patronage de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe.

Conférences et tables-rondes sont ouvertes au public.

Organisé par l’Université Toulouse Capitole à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Informations et inscriptions : www.compostellelecolloque.org

patrimoine compostelle

