Colloque « Les arts plastiques et la musique au prisme du cinéma : penser l’hybridité »

Dès le début du xxe siècle, de nombreux écrits ont affirmé la nature syncrétique du cinéma, alors synonyme de modernité. Les années 1920, en particulier, furent marquées par la publication d’essais rapprochant, ou au contraire distinguant, le cinéma des autres arts. Alors qu’il a été considéré par les uns comme la forme artistique la plus complète, d’autres ont interprété son hybridité comme un échec à fonder sa propre esthétique. Toujours est-il qu’à l’âge du numérique, le cinéma n’a rien perdu de sa ductilité, même s’il est devenu un système de représentation minoritaire, selon les analyses de Jean-Michel Frodon. Grâce à un double point de vue sur le grand écran, comme art façonné par les autres mais aussi façonnant, ce colloque interrogera la plasticité du septième art des origines de ce médium jusqu’à nos jours. En adoptant un point de vue transdisciplinaire, la réflexion portera sur des pratiques artistiques hybrides (entre cinéma et musique ou arts plastiques) au sein d’un univers médiatique nécessairement pluriel.

Gratuit – Inscription obligatoire

Le colloque « Les arts plastiques et la musique au prisme du cinéma : penser l'hybridité » interrogera la plasticité du septième art des origines de ce médium jusqu'à nos jours.

