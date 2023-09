Colloque : Le sport dans tous ses états Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Colloque : Le sport dans tous ses états Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 16 mars 2024

de 14h00 à 22h00

.Tout public. gratuit Entrée libre sur réservation En regard avec le cycle de conférences « Les défis du sport», le Patronage laïque Jules Vallès propose un colloque sur le thème « Le sport dans tous ses états » afin de poursuivre une réflexion collective sur la place du sport aujourd’hui dans notre société. En regard avec le cycle de conférences « Les défis du sport», le Patronage laïque Jules Vallès propose un colloque sur le thème « Le sport dans tous ses états » afin de poursuivre une réflexion collective sur la place du sport aujourd’hui dans notre société. Deux tables rondes sont programmées : une table traite du sport féminin et notamment de sa visibilité dans les médias; une autre table aborde le thème des excès dans le sport (dopage et violence notamment). Programme du colloque : 14h – 15h30 Table 1 : Le sport au féminin : une longue marche vers l’égalité Carine Erard | Présidente de la Société de Sociologie du Sport) Une membre de l’Association des Femmes Journaliste de Sport Béatrice Barbusse| handballeuse et sociologue du sport 16h-17h30 Table 2 : Le sport et ses excès Corinne Mascala | Juriste, Professeur des Universités Damien Ressiot | Agence française de lutte contre le dopage Isabelle Queval| Philosophe du sport Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/le-sport-dans-tous-ses-etats +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/le-sport-dans-tous-ses-etats/form

