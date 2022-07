Colloque : « le Lot à travers l’histoire » : le Lot, du Moyen Age à l’époque contemporaine, et nature, culture et patrimoine en Quercy Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot Cahors Vendredi 2 décembre Espace Clément-Marot, salle des congrès – La Société des études du Lot, Le Lot, du Moyen Age à l’époque contemporaine : Les photographes de la SEL et le patrimoine quercynois : mise en perspective dans l’histoire de la photographie, Nelly Blaya, L’hommage provisoire de l’évêque de Cahors et des principaux seigneurs du Quercy à Simon de Montfort durant la croisade contre les Albigeois (1211), Maxime Gazaud,

Un document riche d’enseignements, le Livre consulaire de Saint-Cirq-Lapopie (1534-1564), Patrice Foissac, Les débuts de la communication administrative, l’exemple du Lot (1789-1815), Charles Montin, De Gisbert à Gisbert ou petite chronique de la vie municipale cadurcienne de 1742 à 1942, Marc Lecuru, Anatole de Monzie, maire de Cahors, Geneviève Dreyfus-Armand, Les lieux de la guerre 1939-1945 à Cahors, Emmanuel Carrère, 30 juin 1944, un crime de guerre à Boissières, Chantale Chabaud, Administrer provisoirement le Lot à la Libération. Étude et mise en relation du Comité départemental de libération (CDL) cadurcien et de quelques Comités locaux de libération (CLL) entre août 1944 et mai 1945, Enzo Delpech, Soirée Repas et veillée quercynoise, restaurant La Chartreuse. Avec Xavier VIDAL et un autre musicien. Initiation du public à partir de chants à répondre et de danses collectives pour les volontaires. – – – – – – Samedi 3 décembre – Espace Clément-Marot, salle des congrès : Nature, culture et patrimoine en Quercy Histoire du stade Lucien-Desprats à Cahors, Jean-Louis Conte, Quand André Breton découvrait Saint Cirq-Lapopie, Michel Auvray, Quelques oiseaux du Lot, peu fréquents, rares ou sur liste rouge, Alain Fouclet, La loutre d’Europe en Quercy, Mathieu Flaujac, Jean Mouliérat, le ténor quercynois mécène et restaurateur du château de Castelnau de-Bretenoux, Danièle Mariotto, Les fièvres du phosphate, Thierry Pélissié – – – – – – Notre association en 180 secondes (NA 180’’) Libre parole à plusieurs associations culturelles du Lot Expositions photographiques Nelly Blaya & Jean-Louis Nespoulous Pour célébrer le 150e anniversaire de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot (SEL), un colloque se tiendra début décembre. Des contributions inédites sur l’histoire de la SEL et celle du Lot y seront présentées (toutes périodes et toutes disciplines). etudesdulot@orange.fr +33 6 43 27 32 83 Vendredi 2 décembre Espace Clément-Marot, salle des congrès – La Société des études du Lot, Le Lot, du Moyen Age à l’époque contemporaine : Les photographes de la SEL et le patrimoine quercynois : mise en perspective dans l’histoire de la photographie, Nelly Blaya, L’hommage provisoire de l’évêque de Cahors et des principaux seigneurs du Quercy à Simon de Montfort durant la croisade contre les Albigeois (1211), Maxime Gazaud,

