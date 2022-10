[Colloque] Le logement dans tous ses états! Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[Colloque] Le logement dans tous ses états! Pavillon de l’Arsenal, 20 octobre 2022, Paris. Le jeudi 20 octobre 2022

de 09h00 à 18h00

. gratuit

Le logement est devenu un enjeu central des politiques publiques dans le monde entier à plusieurs titres. Le monde entier est confronté à ces défis majeurs. De nombreux pays ou organisations internationales se sont déjà mis au travail pour les relever. Le colloque du 20 octobre prochain organisé par la Fondation pour le droit continental vise à mettre l’accent sur ces défis internationaux en ce qui concerne l’accès au logement et l’adaptation du logement aux enjeux sociétaux et environnementaux. OUVERTURE 9h – Allocution introductive

9h30 -Ouverture des travaux

David Ambrosiano, Président du Conseil supérieur du notariat

Marie-Aimée Peyron, Vice-Présidente du Conseil national des barreaux

Olivier Sichel, Directeur général délégué, Caisse des Dépôts MATINÉE

QUELLES SOLUTIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER POUR UN MEILLEUR ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS ? Sous la présidence d’Anne-Sophie Grave, Présidente de CDC habitat

Matinée animée par Catherine Sabbah, Déléguée Générale d’IDHEAL 10h- De la rue au logement : état des lieux du droit au logement

Robert Lewis-Lettington, Chief of the Lands, Housing and Shelter Section, ONU-Habitat

René Dutrey, Secrétaire général du Haut Comité pour le droit au logement

Céline Beaujolin, Directrice générale, Habitat & Humanisme

Guillaume Delarue, Avocat, membre élu du Conseil national des barreaux 11h15 – L’offre sociale d’habitat : regards croisés

Emmanuelle Cosse, ancienne Ministre du logement et de l’habitat durable, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat

Laurent Ghekière, Président de l’Observatoire européen du logement

Damien Robert, Président du directoire, In‘li

Anne Muzard, Notaire, représentante des notaires du Grand Paris 12h- Propriétaire ou locataire, y’a-t-il un bon modèle ?

Roelof Verhage, Directeur de l’institut de l’urbanisme de Lyon, Université Lumière Lyon 2,

Dr. Felix Wobst, Notaire, représentant la Chambre fédérale des notaires allemands

Xavier Lépine, Président de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière

Gwenaelle Durand-Pasquier, Professeur de droit, Université Rennes 1 APRÈS-MIDI

LOGEMENT DURABLE : OÙ EN EST-ON EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER ? Débats présidés et animés par Philippe Pelletier, Président de la mission Plan bâtiment durable 14h30 – Logement inclusif : comment accompagner les personnes vulnérables ? Comment adapter leur logement ?

Sorcha Edwards, Secrétaire Générale, Housing Europe (sous réserve)

Suzanne Déoux, Docteur en médecine, Professeur associé honoraire à l’Université d’Angers, Présidente de Bâtiment Santé Plus

Philippe Chabasse, Médecin, chargé de mission pour la fédération Habitat & Humanisme, co-fondateur d’Handicap International

Hubert Delroise, Expert santé médico-social, Direction du réseau, Caisse des Dépôts 15h15 – Développer le logement dans la ville : comment faire face au changement climatique ?

Mariam Kamara, Architecte (sous réserve)

Jean-Marc Offner, président du conseil stratégique de l’Ecole urbaine de Sciences Po

Audrey Guiral-Naepels, Responsable adjointe de la division « développement urbain, aménagement et logement », Agence Française de Développement

Michèle Raunet, Notaire, représentant le Conseil supérieur du notariat et membre du conseil scientifique de la Fondation pour le droit continental 16h30 – Transformer les logements existants : comment mettre en œuvre la transition écologique ?

Reinier de Graaf, Architecte

Valérie Flicoteaux-Melling, Vice-présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes

Benoit Santoire, Administrateur d’immeubles et syndic de copropriétés, Président de la Chambre nationale des commissaires de justice (sous réserve)

Olivier Ortega, Avocat, expert auprès du Conseil National des Barreaux



17h15 – Clôture des débats

Hugues Périnet-Marquet, Professeur Émérite à l’Université Panthéon-Assas En partenariat avec

ONU-Habitat, l’Agence Française de Développement (AFD), la Caisse des Dépôts, l’Institut des Hautes Etudes pour l’Action dans le logement (IDHEAL), Habitat & Humanisme, l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), le Pavillon de l’Arsenal, le Conseil Supérieur du notariat (CSN), les Notaires du Grand Paris, le Conseil National des Barreaux (CNB) Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/hors-cycle/12554-le-logement-dans-tous-ses-etats.html 0142763437 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/hors-cycle/12554-le-logement-dans-tous-ses-etats.html

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris lieuville Pavillon de l'Arsenal Paris Departement Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[Colloque] Le logement dans tous ses états! Pavillon de l’Arsenal 2022-10-20 was last modified: by [Colloque] Le logement dans tous ses états! Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l'Arsenal 20 octobre 2022 Paris Pavillon de l'Arsenal Paris

Paris Paris