Palais des papes, le mardi 17 mai à 09:00

Participez à notre colloque le 17 mai prochain à Avignon sur le Baluchonnage à la française ! **Programme** * **9h – 9h30 : Mot d’accueil** * **9h30 – 10h : L’expérimentation de dérogation au droit du travail – démarrage et prolongation** * **10h – 10h45 : Le modèle du Baluchonnage** * **11h15-12h : Table ronde n°1 – Les attentes et freins des aidants** * **12h-12h45 : Tables ronde n°2 – Les aspects juridiques** * **14h15-15h15 : Table ronde n°3 – La santé et la sécurité au travail** * **15h30-16h30 : Table ronde n°4 – Le financement du répit de longue durée** * **16h30-17h : Conclusion** **Baluchon france Accès au Palais des papes :** * 13 minutes à pieds depuis la Gare d’Avignon Centre * 18 min en TER depuis la Gare TGV Avignon à Gare d’Avignon Centre + marche * Parking voiture **Baluchon france Sur place :** * Pauses café & buffet déjeunatoire (compris dans le prix) **Baluchon france Tarif :** * Tarif individuel : 65 € * Tarif formation continue : 95 €

Baluchon France
Palais des papes
Place du Palais, 84000 Avignon

2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T17:00:00

