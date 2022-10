Colloque l’abbaye de Saint-Roman de l’Aiguille à Beaucaire Fourques Fourques Catégories d’évènement: Fourques

Gard Fourques Gard Colloque l’abbaye de Saint-Roman de l’Aiguille à Beaucaire les 18, 19 et 20 novembre, organisé par la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence à l’Auditorium les 2 Rhônes à Fourques. +33 4 34 28 22 42 https://www.provence-camargue-tourisme.com/ Place d’Argence Auditorium les 2 Rhônes Fourques

