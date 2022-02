Colloque: “La place de l’environnement dans les sciences” Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Colloque: "La place de l'environnement dans les sciences"

Caen, le lundi 4 avril à 18:30

Caen, le lundi 4 avril à 18:30

Ce Colloque portera sur « La place de l’environnement dans les Sciences » Il aura lieu le 4 avril dans l’Aula Magna et l’Amphi DAURE au Campus 1 à partir de 18H30. Lors de ce colloque, différent.e.s professionnel.le.s travaillant dans le monde des Sciences interviendront lors des différentes parties. Les différentes filières de Sciences seront réunies, à savoir : la Biologie, en passant par les Mathématiques, le Numérique, la Physique, la Chimie, toujours sur le thème qu’est l’environnement. Ce Colloque ouvrira au public universitaire à 18H30. **Au programme:** 19h00-19h10 : discours d’introduction de la Corpo Sciences Caen 19h10-19h40 : Conférence Biologie 19h40-20h10 : Conférence sur le portail MIM 20h10-20h40 : Conférence sur le portail PCI 20h40-21h10 : Conférence ESIX 21h10-21h40 : Buffet en Aula Magna 21h40-23h00 : Table ronde / débats en Amphi DAURE **Les thématiques:** – Adaptation et études des Sciences aux nouvelles problématiques environnementales – Jonction et utilisation entre sciences et environnement : évolution en concomitance possible – Protection de la biodiversité – Impact des Sciences sur l’environnement Le colloque sur la place de l’environnement dans les sciences se déroulera le 4 avril 2022 au Campus 1 de l’université de Caen Caen Caen, campus 1 université Caen Calvados

