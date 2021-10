Colloque : la fragilité, force ou faiblesse ? Pontorson, 16 octobre 2021, Pontorson.

Colloque : la fragilité, force ou faiblesse ? 2021-10-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-16 16:30:00 16:30:00 Prieuré du Mont-Saint-Michel ARDEVON

Pontorson Manche Pontorson

Une journée exceptionnelle pour évoquer la fragilité, comprendre comment l’appréhender dans nos sociétés contemporaines et répondre à la question : la fragilité est-elle une force ou une faiblesse ?

Cette journée se déroulera en 2 parties. Une matinée avec trois invités pour nous éclairer sur les nombreuses facettes de la fragilité. Tout d’abord une approche sémantique avec Mariette Darrigrand, sémiologue, pour plonger dans l’histoire du mot et son évolution au cours des temps et des civilisations. Marie Balmary nous invitera à une réflexion du point de vue de la psychanalyse alors que Dominique Greiner confrontera les mots fragilité et économie. Ces exposés seront enrichis des échanges avec le public.

L’après-midi autour d’une table ronde ce sont de nombreux témoignages concrets qui viendront illustrer les propos tenus précédemment. La fragilité des corps (Charles-Henri de Longvilliers, médecin généraliste à Genêts), la fragilité et l’art et la fragilité du monde carcéral (Thierry Machuel, compositeur qui a recueilli les témoignages de détenus), la fragilité de la Création (Mickael Mary – Botaniste), la fragilité et la jeunesse (Cécile Boullault, animatrice aux Apprentis d’Auteuil), la fragilité et l’insertion sociale (Association pour l’insertion sociale-Rennes).

Programme de la journée :

– 9h30 : accueil café

– 10h – 11h30 : Qu’est-ce que la fragilité ?

– 11h30 – 12h : échanges avec le public

– 12h – 14h : déjeuner sur place et visite du Prieuré du Mont-Saint-Michel

– 14h – 16h30 : table ronde – témoignages et échanges avec le public

Inscription obligatoire – pass sanitaire demandé

Vente sur place et dédicace du livre de Mickael Mary Faune & Flore de la Baie du Mont-Saint-Michel par la librairie la Salicorne et le Rhinocéros de Huisnes-sur-Mer.

Une journée exceptionnelle pour évoquer la fragilité, comprendre comment l’appréhender dans nos sociétés contemporaines et répondre à la question : la fragilité est-elle une force ou une faiblesse ?

Cette journée se déroulera en 2 parties. Une…

+33 2 33 49 79 72 https://www.weezevent.com/fragilite

Une journée exceptionnelle pour évoquer la fragilité, comprendre comment l’appréhender dans nos sociétés contemporaines et répondre à la question : la fragilité est-elle une force ou une faiblesse ?

Cette journée se déroulera en 2 parties. Une matinée avec trois invités pour nous éclairer sur les nombreuses facettes de la fragilité. Tout d’abord une approche sémantique avec Mariette Darrigrand, sémiologue, pour plonger dans l’histoire du mot et son évolution au cours des temps et des civilisations. Marie Balmary nous invitera à une réflexion du point de vue de la psychanalyse alors que Dominique Greiner confrontera les mots fragilité et économie. Ces exposés seront enrichis des échanges avec le public.

L’après-midi autour d’une table ronde ce sont de nombreux témoignages concrets qui viendront illustrer les propos tenus précédemment. La fragilité des corps (Charles-Henri de Longvilliers, médecin généraliste à Genêts), la fragilité et l’art et la fragilité du monde carcéral (Thierry Machuel, compositeur qui a recueilli les témoignages de détenus), la fragilité de la Création (Mickael Mary – Botaniste), la fragilité et la jeunesse (Cécile Boullault, animatrice aux Apprentis d’Auteuil), la fragilité et l’insertion sociale (Association pour l’insertion sociale-Rennes).

Programme de la journée :

– 9h30 : accueil café

– 10h – 11h30 : Qu’est-ce que la fragilité ?

– 11h30 – 12h : échanges avec le public

– 12h – 14h : déjeuner sur place et visite du Prieuré du Mont-Saint-Michel

– 14h – 16h30 : table ronde – témoignages et échanges avec le public

Inscription obligatoire – pass sanitaire demandé

Vente sur place et dédicace du livre de Mickael Mary Faune & Flore de la Baie du Mont-Saint-Michel par la librairie la Salicorne et le Rhinocéros de Huisnes-sur-Mer.

dernière mise à jour : 2021-09-30 par