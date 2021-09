Colloque “Journée d’étude à Reignac” Reignac, 2 octobre 2021, Reignac.

Colloque “Journée d’étude à Reignac” 2021-10-02 – 2021-10-02

Reignac Gironde Reignac

Venez en apprendre plus sur l’histoire de la commune de Reignac grâce au colloque “Journée d’étude de Reignac” organisé par L’université du temps libre, les cahiers du Vitrezais et la municipalité de Reignac.

3 temps forts vont seront proposés tout au long de la journée : conférences le matin, repas et visites l’après-midi.

La commune de Reignac n’aura plus de secrets pour vous !

+33 5 57 32 40 22

