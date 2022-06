Colloque international Urban Air Mobility, 21 septembre 2022, Toulouse.

De nombreux projets d’aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (e-VTOL), visant le marché de l’aéromobilité urbaine (UAM = Urban Air Mobility) sont actuellement présentés au public et suscitent par ailleurs des études sur les infrastructures et réglementations correspondantes. L’ambition des promoteurs de l’UAM est d’utiliser la simplicité de la motorisation électrique distribuée pour développer des configurations d’aéronefs multi-rotors qui pourraient assurer des services de transport aérien urbain à prix abordables avec des niveaux de sécurité, performances et émissions adaptés aux exigences sociétales des années à venir.

Pour y parvenir, le développement de l’UAM nécessite cependant le franchissement d’obstacles techniques et économiques significatifs.

L’objectif du colloque organisé par l’AAE est de réunir les acteurs-clés pour faire le point des développements en cours et identifier les actions essentielles nécessaires à la réussite du déploiement de l’aéromobilité urbaine.

Ce colloque s’adresse à la fois aux industriels développeurs de ce nouveau système de transport urbain, aux futurs opérateurs, aux organismes de recherche, ainsi qu’aux services publics et autorités responsables des réglementations.

Il mettra en lumière les solutions envisagées et les progrès à réaliser sur les aspects les plus critiques du développement de l’aéromobilité urbaine en six sessions favorisant les échanges entre participants et traitant des sujets suivants :

Le besoin, le marché et le cahier des charges UAM

Les solutions techniques de véhicules et les performances de la chaîne de propulsion électrique

Les vertiports et infrastructures au sol

Les objectifs de bruit et les solutions pour les satisfaire

La certification, la réglementation opérationnelle et la gestion du trafic et des trajectoires

Les aspects économiques et l’acceptation par le public.

Une table ronde clôturera le colloque.