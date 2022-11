Colloque international sur le 30e anniversaire des Chemins du Roman Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saint-Christophe-en-Brionnais

Une première session a eu lieu l'année dernière (19-20 novembre 2021) qui a rassemblé 14 conférenciers français très apprécié de notre public, sous la présidence de Christian Sapin, archéologue et directeur de recherches, honoraire, au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), parmi lesquels Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments historiques qui a présenté « 30 années de restauration des églises romanes en Bourgogne du sud » et son épouse, Marie-Hélène Didier, Conservatrice Régional des Monuments historiques en Ile-de-France, qui a fait un très bel exposé sur l'immense chantier de restauration de Notre-Dame de Paris qui est suivi dans le monde entier. La deuxième session du colloque aura lieu le vendredi 18 (de 9h00 à 18h00) et le samedi 19 novembre (de 9h00 à 12h00), à la salle Bel Air, de Saint-Christophe-en-Brionnais. Elle sera présidée par Mme Isabelle Denis, Conservatrice (honoraire) des Monuments historiques qui a été en place à la DRAC de Bourgogne, à Dijon, pendant de nombreuses années. Elle réunira une douzaine de conférenciers français et étrangers, notamment des professeurs des écoles d'architecture (Slovénie, Hongrie) qui ont participé, durant ces 30 années au grand programme d'inventaire des églises romanes en Bourgogne du sud (1990-2019).

