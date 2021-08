Colloque international sur l’art du portrait britannique (1750-1900) Station Ausone – Librairie Mollat, 15 septembre 2021, Bordeaux.

du mercredi 15 septembre au vendredi 17 septembre à Station Ausone – Librairie Mollat

En collaboration avec le musée des Beaux-Arts, les Universités de Toulouse-Jean Jaurès et de Bordeaux-Montaigne organisent un colloque international sur L’Art du portrait britannique (1750-1900). Ce colloque est l’occasion de s’interroger sur les théories, les enjeux et les formes du portrait anglais : portrait en série, autoportrait, portraits physiognomoniques ou allégoriques ou encore portraits posthumes. Il tentera de dégager les apories de la représentation d’un visage, entre commémoration et propagande, célébration et caricature. Il questionnera l’efficacité du portrait en termes de discours et d’affects. Il intègrera enfin les études portant sur la critique d’art ou sur la circulation des portraits (entre commanditaires, artistes et collectionneurs), de même que les communications examinant la spécificité du portrait anglais et sa contribution à l’émergence d’une identité nationale. Les Unités de recherche en études anglophones de l’Université de Toulouse-Jean Jaurès (CAS) et de l’Université de Bordeaux-Montaigne (Climas), et le Centre François-Georges Pariset (Université de Bordeaux-Montaigne) s’associent au musée. > 15 septembre – en présentiel 18h : Conférence inaugurale et ouverte à tout public de Guillaume Faroult, conservateur en chef au musée du Louvre, en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines. Bristol 1831, Portrait d’une ville en feu. Librairie Mollat – Station Ausone (8 Rue de la Vieille Tour). Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire. > 16 septembre – en distanciel. Lien de connexion à venir 9h30 : Vanessa Alayrac, De l’européanité du portrait anglais : la place de Philip(pe) Mercier dans la formation d’un genre pictural national 9h50 : Bénédicte Miyamoto, Spacing and scaling out the face – use of grids and measures in portrait manuals 11h : Joël Richard, Giving a voice to Hogarth’s portrait of Captain Coram (1740) 11h20 : Hélène Ibata, From heroic to Romantic: Reynolds’s Captain the Honourable Augustus Keppel (1752) and its legacy 14h : Marcia Pointon, Traces across Time: an unfinished female portrait by Sir Joshua Reynolds investigated 15h : Melissa Percival, Naming and Unnaming: Recent Conversations about ‘Portrait of an African’ at the Royal Albert Memorial Museum, Exeter 15h20 : Sarah Gould, Materiality and Identity in Thomas Gainsborough’s Portraits 15h50 : Frédéric Ogée, ‘The magical circle’: Thomas Lawrence and the art of portraiture. > 17 septembre – en distanciel. Lien de connexion à venir 9h30 : Sophie Mesplède, Desiring Animals. Children, predation, and the figure of the artist in eighteenth-century portraiture 9h50 : Laurent Châtel, Portraits de jardins: nation, identité et environnement dans la culture britannique des Lumières 11h : Anne-Florence Gillard-Estrada, Portraits of the artists’ muses as Greek women (1860-1890) 11h20 : Laurence Roussillon-Constanty, ‘Lifting the veil that shrouds the enigma of being’: l’art du portrait selon D.G. Rossetti et G.F. Watts, entre tradition britannique, poésie et mysticisme 11h40 : Sara Vitacca, George Frederic Watts et la Renaissance : à la source d’une inspiration féconde 14h15 : Julie Lageyre, Cent portraits de femmes des écoles anglaise et française (1909) : aspects d’une réception 14h35 : Liliane Louvel, L’étrange héritage des Conversation pieces chez Stanley Spencer : du XVIIIè au XXè siècle Comité scientifique et organisateur Musée du Louvre : Guillaume Faroult Musée des Beaux-Arts de Bordeaux : Sophie Barthélémy ; Sandra Buratti-Hasan Université de Toulouse-Jean Jaurès : Laboratoire Cultures anglo-saxonnes (CAS, EA 801) : Muriel Adrien, Xavier Cervantes, Catherine Delyfer Université de Bordeaux-Montaigne : Laboratoire Climas (EA 4196) : Béatrice Laurent, Joël Richard Centre François-Georges Pariset (EA 538) : Laurent Houssais, Adriana Sotropa. Ce colloque est organisé dans le cadre de l’Année britannique au musée !

Station Ausone – Librairie Mollat 8 Rue de la Vieille Tour, 33000 Bordeaux



