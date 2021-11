Guyancourt UVSQ Guyancourt, Yvelines Colloque international Rawls 2021 « Héritages et usages de Rawls » UVSQ Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Colloque international Rawls 2021 « Héritages et usages de Rawls »

du lundi 22 novembre au mercredi 24 novembre

L’objet de ce colloque est de montrer les héritages et usages de Rawls dans ce cadre pluridisciplinaire mais aussi dans un cadre international puisque la Théorie de la justice a été traduite en 28 langues. Une place privilégiée sera accordée au monde francophone où la théorie de Rawls a eu une résonance particulière, facilitée par l’initiative de traduction de Catherine Audard et par la révision par l’auteur (avec quelques changements par rapport à la version de 1971) de la traduction française. L’œuvre de Rawls, de fait, a contribué à développer l’approche contractualiste, fondamentale dans la tradition de la philosophie politique francophone. La réception de la Théorie de la justice a conforté, dans les pays de langue française, l’ambition d’appliquer l’approche contractualiste (ou d’examiner dans un registre critique les conditions de son application) aux questions économiques et sociales importantes pour l’éthique normative.

Le CEMOTEV co-organise, à travers un projet porté par Rima Hawi (CEMOTEV) et soutenu par l'UFR des Sciences Sociales de l'UVSQ et la MSH Paris Saclay, ce colloque internationall.

