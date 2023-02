Colloque international : Johann Sapidus (1490-1561), 29 avril 2023, Sélestat .

Colloque international : Johann Sapidus (1490-1561)

1 place du Docteur Kubler Sélestat Bas-Rhin

2023-04-29 08:45:00 – 2023-04-29 17:15:00

Sélestat

Bas-Rhin

Johann Sapidus, poète sélestadien doué, pétillant et irrévérencieux, n’a pas reçu l’attention scientifique qu’il mérite. Comme d’autres Alsaciens de son époque, il a été négligé par les chercheurs. Le champ d’investigation en littérature, en histoire et en religion est vaste et fertile. L’auteur mérite très largement qu’on se penche sur ses créations. Ce pédagogue, poète et agitateur tint une place importante dans la “République des lettres”. Durant sa longue carrière de professeur de lettres à Sélestat et à Strasbourg, il influença élèves et pairs par ses enseignements, écrits et actions. Sa poésie d’inspiration littéraire, satirique, facétieuse, religieuse ou tout simplement ludique fut très appréciée en son temps. Le présent colloque fait partie d’une remise en lumière de ses écrits.

Colloque international sur la vie et l’œuvre du poète néo-latin Johann Sapidus de Sélestat (1490-1561)

