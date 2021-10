Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne COLLOQUE INTERNATIONAL – FORTIFICATION ET POUVOIRS SOUVERAINS Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

COLLOQUE INTERNATIONAL – FORTIFICATION ET POUVOIRS SOUVERAINS Carcassonne, 18 novembre 2021, Carcassonne. COLLOQUE INTERNATIONAL – FORTIFICATION ET POUVOIRS SOUVERAINS 2021-11-18 08:30:00 08:30:00 – 2021-11-21 18:30:00 18:30:00

Carcassonne Aude Colloque International du 18 au 21 novembre à Carcassonne : “Fortification et pouvoirs souverains – architecture fortifiée et contrôle des territoires”. Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco du bien en série “la Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne”. Il réunit plus de trente intervenants internationaux spécialistes de l’architecture militaire médiévale. contact.ampm@aude.fr +33 4 68 11 64 90 dernière mise à jour : 2021-10-18 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville 43.20547#2.3626