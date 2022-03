Colloque international : Esclavages. Des traites aux émancipations, trente ans de recherches historiques Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe, 12 mai 2022, Nantes.

Gratuit : oui Inscription conseillée sur https://urlz.fr/hvv7 du 11 au 13 mai 2022 de 9h à 17h

L’année 2022 marque le 30e anniversaire de l’ouverture à Nantes de l’exposition Les Anneaux de la Mémoire au château des ducs de Bretagne. Depuis, la recherche scientifique dans les domaines des traites, des esclavages et de leurs abolitions a réalisé d’énormes progrès et la bibliographie relative à ces sujets est considérable. Le temps d’en proposer un bilan semble venu, sans omettre d’évoquer les tendances actuelles de la recherche et les perspectives qui s’esquissent. Colloque proposé par Par les Anneaux de la Mémoire et le Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA). Programme sur www.crhia.fr Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai

