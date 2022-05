Colloque International de poésie La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu Haute-Loire La Chaise-Dieu Les poètes et la langue française de Malherbe à Boileau organisé par l’Université Jean Monnet Saint-Étienne (IHRIM) en partenariat avec l’Université Paris Nanterre (CSLF) et la Société d’Étude du XVIIe siècle, avec le soutien de ARTS +33 4 71 00 08 22 https://www.univ-st-etienne.fr/fr/ihrim/agenda/juin-2022.html Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu

