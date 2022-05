COLLOQUE : Innovations technologiques en santé : quelles redéfinitions des organisations et savoirs professionnels ? MAME Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

COLLOQUE : Innovations technologiques en santé : quelles redéfinitions des organisations et savoirs professionnels ? MAME, 14 juin 2022, Tours. COLLOQUE : Innovations technologiques en santé : quelles redéfinitions des organisations et savoirs professionnels ?

MAME, le mardi 14 juin à 08:30

Inscriptions et contact : [contact@usetechlab.fr](mailto:contact@usetechlab.fr) En présentiel et en distanciel. PROGRAMME : 8h30-9h30 : **Accueil café et Discours d’ouverture** 9h30-10h30 **: Innovation technologique : quels enjeux** **sociologiques et éthiques ?** 10h50-12h20 **: Une méthode Usetech’lab inédite : la simulation** 14h-15h30 **: Accessibilité du soin : la télésanté et la** **téléconsultation au coeur des enjeux de** **coordination** 15h50-17h20 **: L’outil numérique comme facteur de** **renouvellement des savoirs professionnels :** **l’expérimentation «Mon programme bien-être»** 17h30-20h **: Discours des o ciels – suivi d’un temps** **de convivialité**

Gratuit, sur inscription

Le Living Lab Usetech’lab, soutenu pour le FEDER, vous convie à son deuxième colloque pour vous présenter ses résultats de recherche. MAME 49 boulevard Preuilly Tours Lamartine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T08:30:00 2022-06-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu MAME Adresse 49 boulevard Preuilly Ville Tours lieuville MAME Tours Departement Indre-et-Loire

MAME Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

COLLOQUE : Innovations technologiques en santé : quelles redéfinitions des organisations et savoirs professionnels ? MAME 2022-06-14 was last modified: by COLLOQUE : Innovations technologiques en santé : quelles redéfinitions des organisations et savoirs professionnels ? MAME MAME 14 juin 2022 MAME Tours Tours

Tours Indre-et-Loire