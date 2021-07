Rennes IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Colloque IFBAE 2022 IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Colloque IFBAE 2022 IGR-IAE Rennes, 23 juin 2022-23 juin 2022, Rennes. Colloque IFBAE 2022

du jeudi 23 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022 à IGR-IAE Rennes

Avec l’objectif d’intégrer les activités académiques avec celles du monde des entreprises, l’Institut Franco-Brésilien d’Administration des Entreprises (IFBAE) organise son 11ème colloque avec l’Institut d’Administration des Entreprises de Rennes **le 23 et le 24 juin 2022**. Les objectifs du colloque sont de promouvoir les discussions et les interactions entre les dirigeants d’entreprises, les cadres et les universitaires sur le thème suivant : _**Manager les organisations en contexte incertain : quels process et quelles pratiques ?**_ Contact : [Laura Sabbado Da Rosa](https://crem.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/laura-sabbado-da-rosa) Manager les organisations en contexte incertain : quels process et quelles pratiques ? IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T17:00:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu IGR-IAE Rennes Adresse 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Ville Rennes lieuville IGR-IAE Rennes Rennes