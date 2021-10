Paris Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Colloque “Faire face aux risques. Architecture et philosophie” Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Catégorie d’évènement: Paris

Colloque “Faire face aux risques. Architecture et philosophie” Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium, 15 octobre 2021, Paris. Colloque “Faire face aux risques. Architecture et philosophie”

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Cité de l’architecture et du patrimoine, Auditorium

Ce colloque vise à prendre la mesure des dynamiques naturo-culturelles complexes et inquiétantes, qui déstructurent l’habitabilité même de la planète, dans le but de promouvoir ce qu’elles engagent, en retour, comme renouvellement des cultures d’installations architecturales et urbaines.

Sur inscription

Journées nationales de l’architecture Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Adresse 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris Ville Paris lieuville Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Paris