Colloque EvryBio 2022 IBGBI UnivEvry, 19 mai 2022, Évry.

Colloque EvryBio 2022

IBGBI UnivEvry, le jeudi 19 mai à 08:30

C’est la 11ème édition du Colloque EvryBio des étudiants en 3è année de Sciences de la Vie de l’Université d’Évry. Ce colloque est un événement en partenariat avec Genopole et l’association Évry-Sénart Sciences et Innovation. ### Au programme : **9h-10h** * La ménopause peut-elle sauver Willy? * Le Coronavirus applique le proverbe « L’Union fait la force » * Découvrez le pouvoir secret de Maya l’abeille contre le cancer du sein ! * Et si le système nerveux n’était pas si indispensable comme nous le pensons ? **10h10-11h05** * Encore une infection urinaire… La routine * L’artère médiane la micro-évolution de deux mains * Courir ou Mourir !!! * Combattons l’ennemi de la conquête spatiale ! **11h15-12h15** * La première cigarette de bébé * La communication du futur : la télépathie ? * Le temps : une affaire de perception * Marre des régimes ? Découvrez la Flagelline ! **12h15-13h15 :** Déjeuner **13h15-14h15** * Des bactéries peuvent-elles nous faire perdre la tête ? * L’ADN, un fil à remonter le temps * Cancer de l’endomètre, de nouveaux tests pour moins de stress * Et si Albert Einstein avait eu la covid-19, aurait-il eu un prix Nobel ? **14h25-15h25** * Vivre sans coeur ? Aucun problème ! L’apport de la photosynthèse animale * Les nouvelles armes contre les Vipéridés ?! * Une peau électronique presque épidermique * Pourquoi Céline Dion nous fait frissonner ? **15h35-16h35** * Du sexe sans bébé? Psst! Les garçons, on a du nouveau pour vous * Des bactéries chasseuses de cancers * Reprogrammées pour restaurer ! * Electrolytes : quand l’eau ne fait pas le poids **16h45-17h45** * Pas besoin du facteur de guérison de Wolverine quand on a un appendice * Santé mentale : une urgence qui nous concerne tous ! * Découverte miracle : mystérieuses bactéries à bord de l’ISS ! * Les générations futures seront-elles immortelles ? *Chaque présentation dure 10 min avec 5 min d’intervalle.

gratuit sur inscription

Un évènement ludique, pédagogique et ouvert à tous pour en apprendre davantage sur les découvertes et l’actualité scientifique !

IBGBI UnivEvry 23 Boulevard de France, 91000 Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T08:30:00 2022-05-19T18:30:00