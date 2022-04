Colloque européen en Biovallée : Territoires ruraux en transition Eurre Eurre Catégories d’évènement: Drôme

Eurre

Colloque européen en Biovallée : Territoires ruraux en transition Eurre, 19 mai 2022, Eurre. Colloque européen en Biovallée : Territoires ruraux en transition Le Campus 96 ronde des alisiers Eurre

2022-05-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-19 15:30:00 15:30:00 Le Campus 96 ronde des alisiers

Eurre Drôme Eurre Parce que le changement à toutes les échelles passe par l’inspiration des réussites d’ailleurs, l’association Biovallée vous propose d’assister à une journée d’échanges avec les biodistricts, pour construire ensemble les territoires ruraux de demain. communication@biovallee.fr +33 4 26 52 11 22 http://www.biovallee.fr/la-marque.html Le Campus 96 ronde des alisiers Eurre

