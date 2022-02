Colloque – Ethnocides, un tabou français Université de Bretagne Sud, 19 mars 2022, Vannes.

Colloque – Ethnocides, un tabou français

Université de Bretagne Sud, le samedi 19 mars à 09:30

Sur quels critères se définit un ethnocide ? Quelles méthodes sont mises en œuvre dans un ethnocide ? Y a-t-il des politiques ethnocidaires en cours en France ? Comment lutter contre les politiques ethnocidaires ? Quels résultats ont été obtenus jusqu’à présent ? Un collège de scientifiques, spécialistes et militants nous fera part de l’état actuel de la recherche pour mettre en évidence les politiques ethnocidiaires, et des actions menées sur le terrain pour tenter de les contrer. Et répondre à cette question fondamentale aux regards des Droits de l’Homme : y a-t-il des politiques ethnocidaires à l’œuvre en France aujourd’hui ? Présentation et programme complets et inscription sur : [[http://www.kevrebreizh.bzh/colloque-ethnocides](http://www.kevrebreizh.bzh/colloque-ethnocides)](http://www.kevrebreizh.bzh/colloque-ethnocides) Organisation : Kevre Breizh, coordination culturelle associative de Bretagne ELEN, réseau européen pour l’égalité des langues

Université de Bretagne Sud Campus de Tohannic Vannes Vannes Tohannic Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T17:30:00