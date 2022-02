Colloque Ethique & Cybersécurité CCI Limoges & Haute-Vienne, 10 mars 2022, Limoges.

**3iL Ingénieurs et la Fondation Anthony Mainguené vous invitent à leur Colloque Ethique & Cybersécurité** Le jeudi 10 mars 2022 à Limoges de 9h00 à 16h30 _Hybride : en présentiel salle Vandermarcq – CCI Limoges et en ligne sur Teams_ Evénement soutenu par Limoges Métropole et la CCI Limoges et Haute-Vienne 3iL Ingénieurs et la Fondation Anthony Mainguené ont le plaisir de vous inviter à cette 2nde édition du Colloque Ethique qui sera entièrement dédiée aux questions d’éthique et de cybersécurité. Aide à la décision, gestion et utilisation des données personnelles, management, influence… l’éthique est au coeur du développement technologique et de ses enjeux. Des intervenants de grande qualité viendront sensibiliser le public, et notamment les élèves de 3iL Ingénieurs, aux questions incontournables qui jalonnent leur parcours et leur avenir : éthique dans le domaine des technologies numériques et qui posent déjà question, mais également éthique au sens plus large, pour ces acteurs d’un monde en mutation, qui s’interrogent, s’étonnent, s’intéressent ou ignorent peutêtre les conséquences de leurs décisions, de leur travail, leur place dans l’entreprise, leur rôle dans la société. Avec * Marc Mainguené : Fondateur, Fondation Anthony Mainguené * Gilles Toulza : Vice-président, Délégation du numérique et de l’enseignement supérieur, Limoges Métropole * Marc Gatti : Directeur scientifique division Avionic, Thalès * Olivier Grall : Délégué sécurité numérique, ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Sytèmes d’Information) * Pierre Venot : Directeur sécurité des systèmes d’information, PICOTY – Responsable antenne du CLUSIR à Limog * Didier Spella : Président, Mirat di Neride * Pascal Le Roux : Enseignant aux Arts et Métiers de Bordeaux, ENSAM * Elia Verdon : Doctorante contractuelle en droit public CERCCLE et en informatique LaBRI Pour en savoir plus : [www.colloque-ethique.3il-ingenieurs.fr](http://www.colloque-ethique.3il-ingenieurs.fr)

Participation sur inscription

Conférences et tables rondes autour de la cybersécurité et des questions éthiques que pose ce domaine technologique vaste et aux enjeux mondiaux : management, influence, données…

CCI Limoges & Haute-Vienne 16 Place Jourdan, 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



