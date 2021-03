Évry-Courcouronnes Université d'Évry - Bâtiment des 1ers Cycles,Amphi audio Essonne, Évry-Courcouronnes COLLOQUE » ET POUR QUELQUES NOTES DE PLUS… » HOMMAGE A ENNIO MORRICONE (1928-2020) Université d’Évry – Bâtiment des 1ers Cycles,Amphi audio Évry-Courcouronnes Catégories d’évènement: Essonne

Évry-Courcouronnes

COLLOQUE » ET POUR QUELQUES NOTES DE PLUS… » HOMMAGE A ENNIO MORRICONE (1928-2020) Université d’Évry – Bâtiment des 1ers Cycles,Amphi audio, 22 mars 2021-22 mars 2021, Évry-Courcouronnes. COLLOQUE » ET POUR QUELQUES NOTES DE PLUS… » HOMMAGE A ENNIO MORRICONE (1928-2020)

du lundi 22 mars au mardi 23 mars à Université d’Évry – Bâtiment des 1ers Cycles, Amphi audio

Oscarisé une première fois en 2007 pour l’ensemble de sa carrière, puis à nouveau en 2016 pour sa musique du film de Quentin Tarantino, Les Huit Salopards, Ennio Morricone aura signé plus de 400 partitions pour le cinéma et la télévision. Associée prioritairement aux westerns spaghetti de Sergio Leone, sa plume très reconnaissable aura également marqué les films de Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Pier Paolo Pasolini, Roland Joffé, Henri Verneuil ou Brian De Palma, parmi tant d’autres.

Organisé par Chloé Huvet, ce premier événement scientifique français dédié au compositeur rassemblera onze chercheurs en musicologie, études cinématographiques, arts plastiques et compositeurs à l’image, qui brosseront un vaste portrait de la production musicale de Morricone témoignant de son éclectisme et tentant de cerner les traits emblématiques de la signature du Maestro. La première journée se refermera sur une projection du film The Thing de John Carpenter ; la seconde s’achèvera par un moment musical (voir détails dans le programme).

Gratuit – Inscription obligatoire

Rendez-vous les lundi 22 mars et mardi 23 mars 2021 pour un colloque consacré à une figure majeure de la musique pour l’image : le compositeur italien Ennio Morricone, disparu le 6 juillet 2020. Université d’Évry – Bâtiment des 1ers Cycles,Amphi audio 1 rue Pierre Beregovoy – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Évry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T13:30:00 2021-03-22T19:45:00;2021-03-23T09:30:00 2021-03-23T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Évry-Courcouronnes Autres Lieu Université d'Évry - Bâtiment des 1ers Cycles,Amphi audio Adresse 1 rue Pierre Beregovoy - Evry-Courcouronnes Ville Évry-Courcouronnes