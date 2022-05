Colloque ESSI : Nouvelles technologies et développement durable Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School – Bâtiment ETOILE, 14 juin 2022, Évry-Courcouronnes.

Colloque ESSI : Nouvelles technologies et développement durable

Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School – Bâtiment ETOILE, le mardi 14 juin à 09:00

**ESSI (Évry-Sénart Sciences et Innovation) est heureuse de vous convier à son colloque scientifique “Nouvelles technologies et développement durable”, le mardi 14 juin 2022 sur le campus Institut Mines-Télécom Business School / Télécom SudParis.** Comment allier nouvelles technologies et développement durable pour une transition écologique réussie ? ESSI propose de débattre de cette question lors de son colloque annuel qui réunira des experts des secteurs privés et académiques, issus de divers domaines (sciences de l’environnement, sciences et technologies de l’information et de la communication, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, etc.), pour un regard croisé sur les nouvelles technologies et le développement durable. Placée sous le signe de la convivialité et des échanges, cette journée sera l’occasion de se retrouver pour découvrir les activités de recherche, formation et innovation, publique et privée, du territoire de Grand Paris Sud. _Colloque gratuit, ouvert à tous. Inscription obligatoire_ **Avec la participation de** * Philippe DROBINSKI, Centre Energy4Climate, Institut Polytechnique de Paris * Yazid MADI, Mines Paris Centre des Matériaux – PSL University – UMR CNRS 7633 * Angélique GOFFIN, laboratoire LEESU, Université Paris-Est Créteil * Éric PELLETIER, CEA/Genoscope, CNRS – FR Global Ocean System Ecology and Evolution * Grégory TURBELIN, laboratoire LMEE, Université d’Evry * Céline LESCOP, Ingénieur informaticienne (ENSIIE 96) / The Shift Project – Groupe de travail Lean-ICT * Thomas ROUSSEAU, Directeur du CIO Office du Groupe VEOLIA * Fabrice FLIPO, Institut Mines-Télécom Business School / LCSP Université de Paris ### **Appel à posters** ESSI invite les étudiants, masters, doctorants et post-doctorants, à présenter leurs travaux de recherche en lien avec le thème “Nouvelles technologies et développement durable” sous la forme d’un poster. Pour les étudiants des établissements membres d’ESSI, un prix d’une valeur de 1000 € sera décerné au meilleur poster et attribué sous la forme d’une bourse permettant de soutenir la participation du lauréat à un congrès international. **Date limite de soumission : Vendredi 3 juin 2022** [Télécharger l’appel à posters](https://medias.publidata.io/production/documents/documents/000/010/713/original/Appel_%C3%A0_poster.pdf?1648829582)

Gratuit, sur inscription

Colloque scientifique interdisciplinaire

Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School – Bâtiment ETOILE 9 rue Charles Fourier – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T18:00:00