Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School, le mardi 14 décembre à 09:00

**Après une année d’événements en ligne, Évry-Sénart Sciences et Innovation est heureuse de vous convier à son colloque annuel qui se tiendra le mardi 14 décembre 2021 à Évry-Courcouronnes.** Évry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI) vous convie le 14 décembre à Évry-Courcouronnes pour débattre et échanger sur le thème **Nouvelles technologies et développement durable**. L’évènement réunira des experts des secteurs privés et académiques, issus de divers domaines (sciences de l’environnement, sciences et technologies de l’information et de la communication, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, etc.), afin de croiser leurs expériences et leurs regards sur ce sujet d’actualité qu’est la transition écologique. Au programme de cette édition 2021 : conférences, sessions posters, pitchs de startups, meetup… Avec la participation de : * **Philippe DROBINSKI**, Directeur du Laboratoire de Météorologie Dynamique (École polytechnique / CNRS / ENS Paris / Sorbonne Université) et du Centre Interdisciplinaire Energy4Climate de l’Institut Polytechnique de Paris * **Céline LESCOP**, Data Architect et responsable du numérique durable chez AXA Group Operations * **Fabrice FLIPO**, Professeur de philosophie à Institut Mines-Télécom Business School et chercheur au Laboratoire de Changement Social et Politique à l’Université de Paris * **Yazid MADI**, Enseignant-chercheur au Centre des Matériaux MINES ParisTech – Université PSL * **Chantal TACONET**, Enseignant-chercheur en informatique à Télécom SudParis * **Eric PELLETIER**, Chercheur en génomique environnementale au Genoscope / CEA * **Angélique GOFFIN**, Enseignant-chercheur au Laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains (LEESU), Université Paris-Est Créteil * **Grégory TURBELIN**, Enseignant-chercheur au Laboratoire de Mécanique et d’Énergétique (LMEE), Université d’Évry [Plus d’infos sur le site web du colloque](https://www.evry-senart-innovation.fr/agenda/colloque-essi-2021-nouvelles-technologies-et-developpement-durable/)

Colloque gratuit et ouvert à tous, inscription obligatoire

Colloque scientifique interdisciplinaire

Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School 9 rue Charles Fourier – Évry Évry Essonne



