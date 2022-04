Colloque : Esprit critique, arts et technosciences Conseil départemental de la Haute-Garonne,Salle de l’assemblée Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LES STUDENTS EX MACHINA DIALOGUENT AVEC LES EXPERTS DU DOMAINE ————————————————————– ### Colloque-débat du GREP-MP en partenariat le Quai des Savoirs Devant le succès des éditions précédentes, le **GREP-MP** renouvelle l’expérience des **Students Ex Machina** pour la cinquième année. Issus de formations diverses, dans une **approche interdisciplinaire**, les étudiants exposeront leur travaux et échangeront avec des experts avant de débattre des différents sujets avec le public. **Esprit critique, discernement, scepticisme, doute méthodique, confiance bien calibrée** tels sont les concepts qui sont appliqués dans le cadre du colloque à la religion, l’écologie, l’éducation et les technosciences, sans oublier le pas de côté que nous propose le point de vue de l’artiste. **RDV** dans **l’hémicycle du CD31** (M° CanalDuMidi) et **en visio** à partir de 9H30 _Crédits photo : ©GREP-MP_

