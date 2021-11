Colloque « Écrire l’histoire du harcèlement sexuel sur la longue durée : Nommer, dénoncer, représenter, mettre en image ou en musique » Auditorium de la BU de l’UVSQ – Campus Guyancourt, 9 décembre 2021, Guyancourt.

Colloque « Écrire l’histoire du harcèlement sexuel sur la longue durée : Nommer, dénoncer, représenter, mettre en image ou en musique »

du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre à Auditorium de la BU de l’UVSQ – Campus Guyancourt

Programme: 9 décembre Université d’Évry Val d’Essonne Amphi 3 • 2 rue du facteur Cheval • 91000 Évry Courcouronnes 9:00-10:30 Mettre en scènes et en mots : Présidence Hélène Marquié 9:00 : Sylvain Louet, « Les figures du harcèlement sexuel dans les fictions muettes françaises Une consolidation du modèle de linéarité narrative sur les écrans (1903-1918) » 9:30 : Tatiana Clavier, « Dénonciation du harcèlement sexuel et héroïsation des victimes dans quelques Vies de femmes illustres de la Renaissance » 10:00 : Florence Magnot-Ogilvy, « La notion d’inquiétude spatiale féminine comme « micro-phénomène » dans Les Illustres Françaises de Robert Challe (1713) » 10:30-10:45 Pause thé/café 10:45-12:00 Oser confronter le harcèlement sexuel ? Présidence : Sylvie Steinberg 10:45 : Helène Marquié , « Mme Cardinal a des révoltes de mère vertueuse » Réalités contre représentations : faire une histoire du harcèlement dans les coulisses de la danse (1871-1914) 11:15 : Jessica Jimeno, « Le harcèlement sexuel dans Orange is the New Black : la série dans l’entre-deux de l’ère #MeToo » 12:00-14:00 Pause déjeuner 14:00-15:30 Dénoncer : voix de femmes (partie 1). Présidence Line Cottegnies 14:00 : Louise Sylvester, « Using transitivity analysis to investigate sexual harassment in medieval romances » 14:30 : Mariela Fargas, « Au bord du doute : entre harcèlement sexuel et séduction. Incertitudes sur le mariage dans les temps modernes (Barcelona, XVIIe siècle.) » 15:00 : Van Appelghem Héloïse, « Héroïnes contre harceleurs : représentations du pouvoir patriarcal et stratégies de résistance au cinéma. Étude de cas de Promising Young Woman (Emerald Fennell, 2020) » 15:30-15:45 Pause thé/café 15:45-17:00 Dénoncer : voix de femmes (partie 2). Présidence Susan Baddeley 15:45 : Mathieu Laflamme, « « […] et s’estant trouvée extremement pressée par ledit Monestie et luy assurant toujours que si elle venoit ensainte il l’espouseroit […] » : courtiser et harceler à Toulouse au XVIIIe siècle ». 16:15 : Caroline Giron-Panel, « De Platée à Carmen, mise en scène et représentation du harcèlement sexuel à l’opéra ». 10 décembre Université de Versailles-Saint-Quentin Auditorium de la BU • 45 Boulevard Vauban • 78280 Guyancourt 9:30-11:30 Mots de harceleurs. Présidence Caroline Muller 9:30 : Anaïs Albert, « « Un langage si ignoble » et des « tentatives coupables » : le harcèlement sexuel des apprenties dans l’industrie textile, à Paris, sous le Second Empire ». 10:00 : Angélique Ibáñez Aristondo, « Expérience de guerre et blessure narcissique. Roland Dorgelès et l’écriture traumatique du harcèlement (1915 – 1949) ». 10:30 : Sarah Crépieux-Duytsche, « Érotisation et sentimentalisation du harcèlement au travers de la peinture mythologique entre les XVIe et XVIIe siècles ». 11:30-12:30 Projection 11:30 : Myriam Dao, « Une chambre (de bonne) à soi » 12:30-14:00 Pause déjeuner (salle 526 bâtiment Vauban) 14:00-15:00 Résister en paroles et en gestes. Présidence Sarah Sepulchre 14:00 : Florys Castan-Vicente, « « Défendez-vous, Mesdames ! » harcèlement de rue et autodéfense à l’aube du XXe siècle ». 14:30 : Olivier Caïra, « Mode d’emploi du consentement selon James Bond ». 15:00-15:15 Pause thé/café 15:15-17:00 Mettre en musique et en images. Présidence Didier Lett 15:15 : Delphine Grenet & Maud Perez Simon, « Scènes « non courtoises » en intérieur domestique. Le harcèlement sexuel à la lumière des plafonds peints médiévaux (XIVe-XVe siècles) » 15:45 : Brigitte Rollet, « « La chasse gardée du mâle » : variations sur le harcèlement sexuel dans le cinéma français ». 16:15 : Mawy Bouchard, « La « belle dame sans mercy » et le refus du guerdon » Conclusion Pour plus d’information sur le projet visite le site AVISA ou la page dédié sur le site DYPAC et la page dédié au colloque sur le site de la MSH PARIS SACALY

Entrée libre sur inscription.

Organisé avec le soutien de la MSH Paris-Saclay et du laboratoire DyPaC (UVSQ), le colloque du projet AVISA se tiendra en forma hybride les 9 et 10 décembre 2021.

Auditorium de la BU de l’UVSQ – Campus Guyancourt 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T17:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T17:00:00