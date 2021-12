Nice Bibliothèque Louis Nucéra Alpes-Maritimes, Nice Colloque – écrire et publier Bibliothèque Louis Nucéra Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Colloque – écrire et publier Bibliothèque Louis Nucéra, 21 janvier 2022, Nice. Colloque – écrire et publier

Bibliothèque Louis Nucéra, le vendredi 21 janvier 2022 à 09:30

Le livre et son auteur ont-ils un avenir ? Si la diffusion numérique présente beaucoup d’avantages, le livre dans sa forme traditionnelle, est loin d’avoir perdu de son attractivité et même de sa magie. Organisé par les Éditions Baie des Anges, avec des universitaires, des auteurs et des intervenants du métier du livre.

Bibliothèque Louis Nucéra
2 place Yves Klein
06300 Nice

