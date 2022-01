Colloque // « Economie circulaire et durabilité » – jeudi 10 février de 9h à 12h avec @HOP // Halte à l’obsolescence programmée Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les initiatives inspirantes de l’économie circulaire pour allonger la durée de vie des objets se multiplient en Nouvelle Aquitaine. Ce colloque « Économie circulaire et durabilité », organisé par l’association HOP, mobilise des experts pour décrypter les impacts, les nouveaux enjeux réglementaires, de formation ou de modèle économique de cette transition écologique pour les entreprises et les collectivités territoriales. Au programme : ? Keynote sur le rapport 2021 du Club de la Durabilité « Accélération et nouveaux challenges pour la durabilité des produits » ? Table ronde – Réparation, éco-conception, réemploi et reconditionnement : le boom de durabilité dans tous les secteurs ? Table ronde – Les enjeux d’avenir de l’économie circulaire L’inscription est libre mais obligatoire. En raison des mesures sanitaires, le passe vaccinal sera demandé. Inscriptions : [[https://www.helloasso.com/associations/halte-a-l-obsolescence-programmee-hop/evenements/colloque-economie-circulaire-et-durabilite](https://www.helloasso.com/associations/halte-a-l-obsolescence-programmee-hop/evenements/colloque-economie-circulaire-et-durabilite)](https://www.helloasso.com/associations/halte-a-l-obsolescence-programmee-hop/evenements/colloque-economie-circulaire-et-durabilite) Événement organisé en partenariat avec Soltena , la Maison Écocitoyenne et la @Bordeaux ma ville [https://www.facebook.com/events/470758541441352](https://www.facebook.com/events/470758541441352)

