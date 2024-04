COLLOQUE | DRAMATURGIES DE VERDUN Fleury-devant-Douaumont, jeudi 4 avril 2024.

COLLOQUE | DRAMATURGIES DE VERDUN Fleury-devant-Douaumont Meuse

Pour de nombreux Français, le seul nom de Verdun suffit pour évoquer l’ensemble de la Grande Guerre. Mais les regards portés sur la bataille sont parfois tronqués, trop sommaires ou mythifiés… Pour revisiter ces mythes à la lumière des dernières recherches historiques et scientifiques, le Mémorial de Verdun organise un grand colloque international avec les plus grands spécialistes du sujet. Deux jours d’échanges à ne pas manquer pour les passionnés d’Histoire.

Retrouvez le programme détaillé sur www.memorial-verdun.fr

Avec la participation de 25 historiens.

Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2024 Gratuit.

Inscriptions obligatoires par mail info@memorial-verdun.fr ou par téléphone 06 75 92 34 98Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-04 09:00:00

fin : 2024-04-05 17:00:00

1 Avenue du Corps Européen

Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est info@memorial-verdun.fr

