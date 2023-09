Colloque : « Différence et Décoïncidences » – A partir du travail de François Jullien Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 14 mars 2024, Paris.

Le jeudi 14 mars 2024

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

De Deleuze dans Différence et répétition, de Derrida promouvant le concept de différance, et de Foucault dans les Mots et les choses, la « différence » a été le concept le plus significatif de la philosophie française de la fin du XXe siècle. Son influence a été mondiale

De Deleuze dans Différence et répétition, de Derrida promouvant le concept de différance, et deFoucault dans les Mots et les choses, la « différence » a été le concept le plus significatif de la philosophie française de la fin du XXe siècle. Son influence a été mondiale. Le colloque « Différence et Décoïncidences », est une réflexion collective réalisée à partir du travail de François Jullien, sur ce que l’on a appelé de façon trop simpliste et trop extérieure, la « pensée 68 ». Est-elle encore d’actualité, notamment au regard de la nouvelle situation du monde et de l’idéologie ?

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/difference-et-decoincidences-a-partir-du-travail-de-francois-jullien-2024-03-14-10-00 +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/difference-et-decoincidences-a-partir-du-travail-de-francois-jullien-2024-03-14-10-00/form

F. Jullien