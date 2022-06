Colloque des Amis d’Alphonse Daudet 2022, 10 juin 2022, .

Colloque des Amis d’Alphonse Daudet 2022

2022-06-10 – 2022-06-11

L’Association des Amis d’Alphonse Daudet fut fondée en 1923 par P.E. Cadilhac et Lucien Daudet, fils de l’écrivain, sous la présidence de Marcel Pagnol. Présidée par Anne-Simone Dufief, professeur de littérature française à Angers, elle réunit aujourd’hui des membres venus de tous horizons, universitaires ou non, des francophiles amoureux du XIXe siècle.



Programme Colloque 2022:



Vendredi 10 juin à la bergerie du Château de Montauban

14h « Faire de Daudet un maître à penser, une construction posthume ». Gabrielle Hirchwald – Cette œuvre d’art délicate et profonde qu’est M. Daudet

14h20 « Daudet et le débat d’idées ». Gregory Bouak – Daudet, Coppée et Bourget: entre populisme littéraire et roman à thèse

15h Pierre-Jean Dufief – Daudet antiparlementaire

15h20 Anne-Simone Dufief – Pour mes fils



18h à l’Eden cinéma – Conférence – Alain Pagès – Les écrivains et l’affaire Dreyfus



21h30 sur le parvis du Château Montauban – Spectacle de Philippe Caubère « Les Etoiles »



Samedi 10 juin à la bergerie du Château de Montauban

Président: Romain Enriquez

9h « Daudet maître à penser l’Histoire » – Laurence Olivier-Meissonnier – F(r)ictions frontalières et représentations de la Défaite d’Alphonse Daudet à Julien Gracq Hansi, Danrit, Gracq, hardis défenseurs et guetteurs de l’aurore

9h20 Catherine Botterel-Michel – Daudet (im)pose son regard sur la Commune



Président: Alain Pagès

10h « Daudet et le pessimisme » – Joëlle et Jacques Ponnier – Daudet maître à penser le pessimisme

10h40 Romain Enriquez – Un maître à repenser: le Schopenhauer de Daudet



Présidente: Anne-Simon Dufief

15h « Influences au Sud: Catalogne en Provence – Angels Ribes – l’influence de l’oeuvre de Daudet sur les littératures et les cultures catalanes

15h20 Laure Darcq et Edouard Galby-Marinetti – Les scènes de l’Arlésienne et le retour du fils prodigue

16h Christiane Chamand-Debenest – Daudet, le maître à penser dans tous ses états



18h à l’Eden cinéma – Table ronde – Modérateur: René Nouilhat – Être écrivain et s’engager au XIXème siècle: débats et polémiques (10mn chaque intervention et questions avec le public)

Hugo & la peine de mort par Catherine Botterel-Michel

Barrès & Zola – La colonisation en question par P-J Dufief

Pour ou contre l’impressionisme par Romain Enriquez

La loi Naquet rétablissement le divorce: prises de position par Anne-Simone Dufief



21h30 sur le parvis du Château Montauban – Spectacle de Philippe Caubère « Les Etoiles »

dernière mise à jour : 2022-05-19 par