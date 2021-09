Fley Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Fley, Saône-et-Loire Colloque de Philosophie – L’autre : un accroissement d’être ? Religieux et philosophes en dialogue Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’évènement: Fley

Colloque de Philosophie – L'autre : un accroissement d'être ? Religieux et philosophes en dialogue
Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, 11 décembre 2021, Fley.

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont

### **Présentation du colloque :** Le prochain colloque de l’Ecole Saint-Jean, édition 2021, aura lieu à Rimont du samedi 11 décembre (9h) au dimanche 12 décembre (17h). Il portera sur lethème philosophique : « _L’autre un accroissement d’être ? Enjeux d’une philosophie de l’altérité_ ». L’idée est de faire dialoguer des frères et sœurs de Saint-Jean avec des chercheurs invités sur les diverses possibilités de penser le rapport à l’autre, qu’il soit le réel, autrui, Dieu, ou soi-même. Ce sujet, particulièrement foisonnant dans la philosophie du XXème siècle, nous éveille à des problématiques qui interrogent aussi bien nos traditions de pensée (éthique, métaphysique, théologie naturelle…) que nos expériences pratiques (écologie, relations humaines, conscience de soi, prière…). Nous essayerons donc de recueillir les fruits des travaux récents sur ce sujet pour approfondir et renouveler nos recherches communes. **Intervenants :** Pr. Emmanuel Gabellieri (Univ. Cath. de Lyon) Pr. Jean-François Lavigne (Univ. Paul Valéry, Montpellier) Pr. Gaëlle Fiasse (Univ. McGill, Montréal) P. Jean-François Noël (Psychanalyste) Fr. Thomas, c.s.j. Sr. Jean-Edith, c.s.j. Fr. Stéphane-Marie, c.s.j. Sr. Jean-Thomas, c.s.j. Fr. Alexis, c.s.j. ### **Informations pratiques :** Intitulé du colloque: “L’autre, un accroissement d’être? Enjeux d’une philosophie de l’altérité” Date : 11-12 décembre Lieu : Rimont (71) Studium général de l’Ecole Saint Jean. Participation au frais du colloque : 20 euro (libre de frais pour frères et soeurs) Hébergement et repas : offrande libre. Présentation détaillée du colloque en ligne : [[https://drive.google.com/file/d/1PlMOVXGkTKT1ljYSfF8RkKv0W0OPhtz1/view](https://drive.google.com/file/d/1PlMOVXGkTKT1ljYSfF8RkKv0W0OPhtz1/view)](https://drive.google.com/file/d/1PlMOVXGkTKT1ljYSfF8RkKv0W0OPhtz1/view)

Colloque de philosophie sur la question des enjeux d'une philosophie de l'altérité.
Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont
Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France

