Colloque de philosophie : La philosophie comme critique de la culture ?

Station Ausone, le jeudi 18 novembre à 14:00

>>> 14h : Jean-Claude Monod (CNRS-Archives Husserl) « Kulturkritik, satire, critique sociale: quelles armes pour la philosophie ? » >>> 15h : Katia Genel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Centre Marc Bloch) « Des pathologies sociales à la santé sociale: Adorno, Habermas et Honneth » >>> 16h20 : Franck Fischbach (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) « Faut-il choisir entre la critique sociale et la Kulturkritik ? » Un colloque organisé par le centre SPH de l’Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec la Librairie Mollat et l’Université de Bordeaux. Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire obligatoire.

Venez assister à l'après-midi Marxisme et École de Francfort, dans le cadre du colloque « La philosophie comme critique de la culture ? ». Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T17:00:00

