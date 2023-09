Colloque CRILJ : de la mémoire dans la littérature pour la jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 13 octobre 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements

Colloque organisé par le Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse autour de la mémoire dans la littérature pour la jeunesse : racines, souvenirs, transmission

Le CRILJ

(Centre de recherche et d’information sur

la littérature pour la jeunesse), association d’éducation populaire œuvrant

dans le domaine du livre et de la lecture en faveur des enfants et des jeunes,

organise à la médiathèque Marguerite Yourcenar les 13 et 14 octobre 2023, un colloque : « De la mémoire dans la

littérature pour la jeunesse, racines, souvenirs, transmission ».

Ce

colloque pluridisciplinaire réunira universitaires, enseignants, praticiens

« acteurs de terrain », professionnels du livre et de l’enfance pour un

temps de réflexion et d’échange. Il questionnera divers aspects de la mémoire,

individuelle, familiale, collective ou historique, présents dans une

littérature pour la jeunesse qui se révèle, selon les termes d’Anne Schneider,

largement, «veilleuse de mémoire».

Le colloque évaluera

ainsi le rôle des livres comme lieu d’accueil et de construction de la

mémoire, regardant comment ils se souviennent en devenant vecteurs de transmission, de formation individuelle et

collective mais aussi de création.

Auditorium (niveau -1)

Public ado-adulte

Gratuit, sur inscription avant le 30 septembre 2023 en écrivant à crilj@crilj.org



Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar bibliocite.fr/evenements

Frédéric Clément – CRILJ